Savaşın İzlerini Silmek İçin Resim Çizdiler
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boyama etkinliğinden detaylar Taiz Kültür Ofisi müdürü Abdul Khaliq Saif ile röportaj Etkinliğe katılan Hiba Jamil ile röportaj Yemen'in Taiz kentinde, Kültür bakanlığı ve sivil aktivistler tarafından boyama etkinliği düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boyama etkinliğinden detaylar
Taiz Kültür Ofisi müdürü Abdul Khaliq Saif ile röportaj
Etkinliğe katılan Hiba Jamil ile röportaj Yemen'in Taiz kentinde, Kültür bakanlığı ve sivil aktivistler tarafından boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yaklaşık üç yıldan bu yana devam eden çatışmaların izlerini silmek amacıyla duvarlara resimler yapıldı.