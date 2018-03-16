Savaşın İzlerini Silmek İçin Resim Çizdiler

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Boyama etkinliğinden detaylar

Taiz Kültür Ofisi müdürü Abdul Khaliq Saif ile röportaj

Etkinliğe katılan Hiba Jamil ile röportaj Yemen'in Taiz kentinde, Kültür bakanlığı ve sivil aktivistler tarafından boyama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yaklaşık üç yıldan bu yana devam eden çatışmaların izlerini silmek amacıyla duvarlara resimler yapıldı.