Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar

İngiltere'nin en saygın gazetelerinden biri olan Times, İngiliz Donanması'nın Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak mayıs ayında Karadeniz'e iki savaş gemisini göndereceğini yazdı. İngiltere'nin bu hamlesinin Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi tavan yaptırması beklenirken, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde ABD de Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini açıklamış sonra bu kararından vazgeçip Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklamıştı.