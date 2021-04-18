Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar
İngiltere'nin en saygın gazetelerinden biri olan Times, İngiliz Donanması'nın Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak mayıs ayında Karadeniz'e iki savaş gemisini göndereceğini yazdı. İngiltere'nin bu hamlesinin Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi tavan yaptırması beklenirken, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde ABD de Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini açıklamış sonra bu kararından vazgeçip Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklamıştı.
İngiliz Times gazetesi, Kraliyet Donanması'ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna ve NATO'daki müttefikleri ile dayanışma içerisinde olduğunun işareti olarak, İngiltere'nin, iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği belirtildi.
TANSİYONU TAVAN YAPTIRACAK ÇIKARMA
İngiliz gemilerin söz konusu yer değiştirmesi, Ukrayna'nın doğusunda Rusya ile olan gerilimin son yıllarda görülmemiş derecede yükselmesini izliyor.
F-35 JETLERİ DE HAVADAN DESTEK VEREBİLİR
Times'ın haberinde ayrıca, uçak gemisinde yer alan F-35 jetleri ile Merlin helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz'e gönderilen gemilere havadan destek vereceği kaydedildi. Queen Elizabeth uçak gemisinin ise Akdeniz'de kalmaya devam edeceği belirtildi.
ABD'DE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞ SONRA VAZGEÇMİŞTİ
Rusya-Ukrayna geriliminde tercihini Ukrayna'dan yana kullanan ABD de geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini açıklamış ancak birkaç gün içinde bu kararından vazgeçmişti. Karadeniz'de tansiyonun düşmesine izin vermeyen ABD, Rusya'ya yönelik hamlesini yaptırımlar üzerinden gerçekleştirmiş ve 10 diplomatı sınır dışı etmişti.
RUSYA DA BAZI GÜÇLERİNİ BÖLGEYE KAYDIRDI
Ukrayna'nın doğusunda gerilimin bir defa daha yükselmesi ve NATO ülkelerinin bazı gemilerini Karadeniz'e yönlendirmesi nedeniyle Rusya da, Kırım dahil sınırlarını korumak adına bazı güçlerini bölgeye kaydırmış durumda.
UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.