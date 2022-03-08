Savaşın 13. gününde Rusya'ya ağır darbe! Üst düzey general Vitali Gerasimov öldürüldü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 13'üncü gününe girerken, Ukrayna istihbaratı, Rus lider Vladimir Putin'in canını sıkacak bir açıklama yaptı. Açıklamada Rusya'nın 41'inci Tam Teçhizatlı Ordusu'nun tümgenerali Vitali Gerasimov'un öldürüldüğü belirtildi.

İKİNCİ ÇEÇEN SAVAŞI'NDA DA GÖREV YAPMIŞTI

Gerasimov'un Harkov'da yaşanan çatışmada öldüğü belirtilirken, "Tümgeneral Gerasimov ve üst düzey askerler Ukrayna'nın doğusundaki Harkov'da öldürüldü" denildi. Araştırmacı gazetecilik ajansı Bellingcat de Rus kaynaklarına dayandırarak Gerasimov'un ölümünü doğruladı. İkinci Çeçen Savaşı'nda da görev alan Gerasimov, Rusya'nın Suriye'deki operasyonunu ve 2014'te Kırım'ın ilhak edilmesinde de rol almıştı.

Tümgeneral Vitali Gerasimov.

TÜMGENERAL SUKHOVETSKY DE ÖLDÜRÜLDÜ

Mart ayının başında aynı birlikte görev alan tümgeneral Andrei Sukhovetsky de öldürülmüştü.

TELSİZLER ÇALIŞMIYOR İDDİASI

Öte yandan Ukraynalı yetkililer iki Rus askerin telsiz konuşmasını da yayınladı. Askerler, Gerasimov'un ölümünü konuştuktan sonra güvenli telsizin de Ukrayna'nın içinde işe yaramadığından bahsediyor.

"ÖLÜM HABERİ KÖTÜ BİR ZAMANDA GELDİ"

İngiliz The Guardian gazetesi, "Üst düzey askerin kaybı Putin'in lojistik sorunlar yaşayan, morali düşük olan ve Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan askerleri için kötü bir zamanda geldi. Şifreli iletişim sisteminin kaybolması da yeni bir darbe oldu" yorumunu yaptı.