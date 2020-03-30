Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 97. bölüm fragmanı
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Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 97. bölüm fragmanı

Savaşçı dizsi bu hafta yayımlanmadı. Savaşçı 96. bölüm ardından, 97. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu da araştırılıyor. Pazar akşamı FOX ekranlarında izleyen karşısına çıkan Savaşçı dizisi bitti mi, Savaşçı ne zaman yayınlanacak? Ekrana gelen 96. bölümde, Tim'i zor bir görev beklerken, bir yandan içine düştükleri tuzaktan kurtulmalılardır.

30.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:10
Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 97. bölüm fragmanı

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Savaşçı dizisi 22 Mart günü de yayımlanmamıştı. 96. bölümde Yüzbaşı Kaan'ın hayatı tehlikededir. Peki, Yörük Haydar kurtuldu mu? Yüzbaşı Kaan ölecek mi? Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı dizisi hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

Savaşçı dizisi son bölüm full izle...

SAVAŞÇI BU HAFTA NEDEN YOK?

Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını nedeniyle dünyada hayat durdu. Salgının yayılmasını yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla evlerde kalınması çağrısı yapıldı. Bundan ötürü birçok iş yeri evden çalışma sistemine geçerken, sayısız dizi seti de çekimleri bir süreliğine durdurdu. Bu dizilerden biri olan Savaşçı'nın da yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz net değil.

Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 97. bölüm fragmanı

SAVAŞÇI 96. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak Timi bekleyen önemli bir tehlike vardır. Yüzbaşı Kağan'ın hayatı tehlikededir. Peki, Kılıç Timi'ni bekleyen tehlike nedir?

Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 97. bölüm fragmanı
Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 97. bölüm fragmanı
Savaşçı yeni bölüm neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 97. bölüm fragmanı

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