Savaşçı Seyfi kimdir? Şahverdi Ali Eren kim, kaç yaşında?

Fox TV'nin sevilien dizilerinden Savaşçı'da rol alan Seyfi karakteri dikkat çekti. Seyfi karakterine hayat veren Şahverdi Ali Eren'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Savaşçı Seyfi kimdir? Şahverdi Ali Eren kim, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fox TV'nin sevilien dizilerinden Savaşçı'da rol alan Seyfi karakteri dikkat çekti. Seyfi karakterine hayat veren Şahverdi Ali Eren'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Savaşçı Seyfi kimdir? Şahverdi Ali Eren kim, kaç yaşında? Konuyailişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAVAŞÇI SEYFİ KİMDİR?

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Savaşçı'da yer alan Seyfi karakterine Şahverdi Ali Eren hayat vermektedir.

ŞAHVERDİ ALİ EREN KİM, KAÇ YAŞINDA?

Şahveren Alim Eren, 1974 doğumlu olup Erzurum'da doğmuştur. Kalabalık bir ailede doğan Şahverdi Ali Eren 35 yıldır İzmir'de yaşamaktadır.

Orta okul ve lise yıllarından itibaren tiyatro ile ilgilenmiştir. Daha sonraları Çiğli Belediyesi, Karşıyaka Kule Sanat Merkezi'nde Oyunculuk, yönetmenlik ve Yardımcı Yönetmenlik yapmıştır.

Arkadaşlarıyla birlikte Ege Bölge Tiyatro ile Anadolu'da turneler düzenlemiştir.

Oyunculuk kariyeri ise 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak başlamıştır. Sonrasında çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

Rol aldığı dizi ve filmler

The Epic of Dervish Seyfullah/ Derviş Seyfullah Destanı (Kısa Film 2016)

Savaşçı (Seyfi, TV Dizisi 2018-2021)

Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk (Felsefeci, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Fevzi, TV Dizisi 2018)

Börü (TV Dizisi 2018)

Söz (TV Dizisi 2017)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İran elçisi, TV Dizisi 2017)

Bon Voyage (Libya Sahil Güvenlik Komutanı, Kısa Film 2016)

Dadaş (Ali, Sinema Filmi 2016)

Son Kuşlar (Sinema Filmi 2016)

Kuzgun (Ağa, Kısa Film 2016)

Sevdam Alabora (TV Dizisi 2015)

Kara Para Aşk (Sıtkı, TV Dizisi 2014)

Sakarya Fırat (TV Dizisi 2009)

Kurtlar Vadisi: Pusu (Suriyeli Şef, TV Dizisi 2007)

ŞAHVERDİ ALİ EREN KİM, KAÇ YAŞINDA?

Şahverdi Ali Eren, 1974 doğumlu olup 47 yaşındadır.