Savaşçı oyuncuları veda ettiler

Gaye Turgut Evin'in veda açıklamasının sonundaki cümle ise dikkat çekiciydi. Dizide Kılıç Timi'nin geride kimseyi bırakmaması ile ilgili slogana atıfta bulunan oyuncu, "Kılıç bu kez geride çok adam bıraktı yüreklerde baki olmak dileğiyle sevgiler" cümlesiyle sözlerini bitirdi.





'BU DİZİDE ARTIK YER ALMAYACAĞIM'

İşte Gaye Turgut Evin'in instagram hesabından yaptığı veda paylaşımı:





"Sevgili ekran başındaki savaşçılar, her işimde olduğu gibi bu 3.5 yıl Savaşçı hikayemde de bana ve #teğmençiğdemülgen 'e en büyük desteği siz verdiniz. Sizlere bu açıklamayı borçluyum. Savaşçı dizinde artık yer almayacağım. Benim güçlü Türk kadınım "Teğmen Çiğdemn Ülgen" in yeri bende hep bambaşka kalacak. Bu yolda çok emek verdik biz onunla beraber ve siz bu emekleri görüp sevdikçe silindi bütün yorgunluklar. Önemli olanda bu emekleri önce Yaratan sonra da sizin bilmeniz bir de kişi bildim mi kendisini gerisi boşmuş Çiğdem babalar bana çok şey öğretti son olarak da bunu ve ayrılık zamanı geldi bizim için.





Kaynak: Snob Magazin