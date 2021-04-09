Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. Sezon yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu!
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Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. Sezon yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu!

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Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. Sezon yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu!

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesidir. Fox TV ekranlarında 4 sezon boyunca yayınlanan dizi, verdiği aradan sonra tekrar ekran karşısına 5. Sezonu ile geçecek. Herkesin merakla beklediği 5. Sezon ne zaman başlayacak sorusu çok araştırılıyor. Peki, Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. Sezon yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesidir. Fox TV ekranlarında 4 sezon boyunca yayınlanan dizi, verdiği aradan sonra tekrar ekran karşısına 5. Sezonu ile geçecek. Herkesin merakla beklediği 5. Sezon ne zaman başlayacak sorusu çok araştırılıyor. Peki, Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. Sezon yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Herkesin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği "Savaşçı"dizisi için müjde geldi! Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 5. Sezonun ile seyirci karşısında olacak.

SAVAŞÇI OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU!

Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. Sezon yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu!

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'ya yeni isimler dahil oldu. İşte Savaşçı dizisinin yeni isimlerle birlikte oyuncu kadrosu!

  • Sarp Levendoğlu
  • Murat Serezli
  • Tamer Karadağlı
  • Ekin Mert Daymaz
  • Erkan Meriç
  • Anıl Tetik
  • Ali Tarık Fındık
  • Serkan Kuru
  • Serenay Aktaş
  • Ersin Olgaç
  • Serhat Nalbantoğlu
  • Elit Andaç Çam
  • Şahverdi Ali Eren
  • Esma Soysal
  • Yiğit Anıl Dinkçi
  • Feyza Sevil Güngör
  • Güneş Zavrak ve Ediz Hun
  • Alp Öyken
  • Zerrin Sümer

Bu isimlerin arasından diziye yeni katılanlar; Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu gibi isimlerdir.

Savaşçı dizisinde, Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN 5. SEZON TANITIMLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SAVAŞÇI 5. SEZON (100. BÖLÜM) ÖZETİ

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

SAVAŞÇI, 100. Bölümüyle, 10 Nisan Cumartesi akşamı 20.00'de FOX'ta!

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
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