Savaşçı ne zaman başlıyor? Bugün Savaşçı var mı? Savaşçı yeni sezon hangi gün, hangi kanalda?

Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Savaşçı 100. bölümü ve yeni oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara geliyor. Pandemi boyunca hakkında sıkça yazılıp çizilen Savaşçı dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, Savaşçı bugün var mı? Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezon hangi gün, hangi kanalda? sorularının yanıtları...

İzleyiciyi ekranlara bağlayan ve uzun süredir yayınlanmayan Savaşçı dizisi ekranlara yeniden dönüyor. Bir süredir izleyicisini merakta bırakan ve hakkında sıkça yazılıp çizilen Savaşçı dizisi, yepyeni bir sezonla ve oyuncu kadrosuyla yenide ekran macerasına merhaba diyecek. Merakla beklenen Savaşçı dizisinin 5. sezonunda ilk tanıtım yayımlanmıştı.Savaşçı yeni sezon oyuncuları kim? Savaşçı 100 bölüm detayları ve Savaşçı dizisi yeni oyuncuları...

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BUGÜN SAVAŞÇI VAR MI?

Savaşçı'nın 100. bölümü ile ilgili nefesler tutuldu. Pazar günlerinin ekranlara bağlayan dizisi Savaşçı 100. yeni bölümü ile 5. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Fox TV'de bu akşam Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Savaşçı dizisi yayın akışında yer almıyor. Ancak kulislerde Sen Çal Kapımı dizisinin yerine Savaşçı'nın geleceği konuşuluyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

DİZİDEN AYRILANLAR

Savaşçı'nın barol oyuncusu Berk Oktay, Yasak Elma dizisine geçti. Aynı zamanda Gaye Turgut Evin de Savaşçı'ya veda ederek TRT1'de yayınlanan Tövbeler Olsun'un kadrosunda yer almaya başladı. Diziden başka ayrılık haberleri de geldi. Gökçen'i oynayan Elit Andaç Çam ayrıca, Astsubay Demir Döğer karakteriyle Ogeday Girişken'in de yapımdan ayrıldığı belirtilmişti. Ayça karakterini oynayan Feyza Sevil Güngör'ün de ekibe veda ettiği söyleniyor.