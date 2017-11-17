Savaşçı Dizisinde Kılıç Timi Sınır Ötesinde Sıkışıp Kalıyor

Fox TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden Savaşçı'nın pazar günü yayınlanacak yeni bölümünden detaylar geldi.

KILIÇ TİMİ SINIR ÖTESİNDE ZOR ANLAR YAŞIYOR

Savaşçı'nın 19 Kasım Pazar günü yayınlanacak 21. bölüm özeti şu şekilde: Sınır ötesinde Doktor'u ele geçiren Kılıç Timi ve Albay Kopuz, dönüş yolunda kalabalık bir grup teröristle çatışmaya girer. Doktor kaçmak için fırsat kollarken, ağır silahlarla saldırı altında kalan time sınır ötesinde oldukları için takviye imkânsızdır. Resmi makamlarla temasa geçen General Kutalmış, timini kurtarmak için Jandarma Özel Harekat'tan Yüzbaşı Haydar Bozkurt'u görevlendirir.

YÜZBAŞI HAYDAR HAREKETE GEÇİYOR

Yüzbaşı Haydar ve komutasındaki askerler, Kılıç Timi'ni ve Albay Kopuz'u cehennemden çıkarmak için hemen harekete geçer. Umutlar tükenirken hiç beklenmedik bir gelişme olayların seyrini değiştirecektir.