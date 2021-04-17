Savaşçı canlı izle! FOX TV Savaşçı 101. bölüm yeni bölüm canlı izle! Savaşçı yeni bölümünde neler olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı bugün 101. bölüm yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da FOX TV ekranlarında başlayacak. Savaşçı canlı izle! FOX TV canlı izle! Savaşçı yeni bölüm canlı izle! Savaşçı sezon finali bölümünde neler olacak? Savaşçı son bölümde neler oldu?

Sarp Levendoğlu'nun başrollerinde olduğu Savaşçı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Savaşçı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Savaşçı 101. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 100.bölüm izle!

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi için büyük şok!

Gizli bir görev için yurt dışında olduğu bilenen Albay Oktay Göktürk'ün bir suikast gerçekleştirdiğine dair gelen şüpheli haber, karargâhı alarma geçirir. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu bilginin doğruluğuna kesinlikle inanamasalar da gelişen yeni olaylar Oktay Göktürk'ün artık bir suçlu olduğu ihtimalini daha da arttırır. Bu arada Kopuz Albay yeni bir istihbarat alır ve Kılıç Timi'ni hemen harekete geçirir. Ancak operasyon sırasında Haydar Yüzbaşı'nın dikkatini çeken bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Kılıç Timi hiç beklenmedik bir şekilde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır…





SAVAŞÇI DİZİSİNİN KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesi.

Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, "söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

OYUNCULAR

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak), Serhat Nalbantoğlu (General), Ersin Olgaç (Doğan Bayındır), Nazan Diper (Selver Bozok), Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer), Anıl Altınöz (Merlin), Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç), Şahverdi Ali Eren (Seyfi), Esma Soysal (Başak), Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay), Melih Akdemir (Ersin), Eylül Toros (Burcu Hemşire), Elit Andaç Çam (Gökçen), Belma Mamati (Esin Kutalmış), Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).