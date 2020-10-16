Savaşçı bitti mi, neden yok? Savaşçı dizisi final mi yaptı?
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Savaşçı bitti mi, neden yok? Savaşçı dizisi final mi yaptı?

16.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:32
Savaşçı bitti mi, neden yok? Savaşçı dizisi final mi yaptı?

Savaşçı dizisi başlayacak mı? Ekranların başarılı dizisi Savaşçı 99. bölüm ile ekrana ara verdi. ''Savaşçı bitti'' yönündeki haberlerin ardından başrol oyuncusu Berk Oktay'da açıklama yapmıştı. İşte, Savaşçı dizisi detayları...

Savaşçı dizisi 100. bölüm ne zaman merak ediliyor. 99. son bölüm ardından Savaşçı 100. yeni bölüm fragmanı da henüz ekrana gelmedi. Dizinin yayınlanmasına yönelik yapım şirketindeki yetkililerden açıklama geldi. Peki, Savaşçı final mi oldu?

SAVAŞÇI BİTTİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen dizi, diziseverler tarafından, '' Savaşçı final yaptı'' şeklinde yorumlara neden oldu. Çeşitli gerekçelerle dizinin 100. bölüm de dahil olmak üzere yayın hayatına devam edemeyeceği iddia edilmişti. Başrol oyuncusu Berk Oktay'dan açıklama geldi. Oktay, ''İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde.''

''Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar." diyerek kafalardaki soru işaretlerini giderdi.'' ifadelerini kullandı.

Savaşçı bitti mi, neden yok? Savaşçı dizisi final mi yaptı?

SAVAŞÇI 100. BÖLÜM BAŞLAYACAK MI?

Limon Film tarafından hazırlanan FOX TV'nin rekorlar kıran dizisi Savaşçı'nın akıbeti hakkında şirket yetkilileri de açıklamada bulundu. 99. bölüm ile ekrana ara veren dizi, 100. yeni bölüm ile Ekim ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan yönetmende de bir değişiklik görünmüyor.

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