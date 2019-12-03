: Savaşçı - 85.Bölüm 1.Tanıtım

03.12.2019 07:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:47

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Özel Kuvvetler Komutanlığı'na, kamuoyunda bilinen adıyla "Bordo Bereliler"e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler'in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un (Berk Oktay) hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

Savaşçı Pazar 20.00'de FOX'ta!

Limon Film Hakkında

Limon bir içerik şirketidir. Televizyon, sinema ve dijital mecralarda; kanallar, platformlar, izleyiciler ve markalar için, orijinal içerikleri iftiharla sunar. Limon'da anlatılan senin hikayendir.

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