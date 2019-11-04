Savaşçı 81. bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı son bölüm izle

04.11.2019 09:29

Savaşçı 80. Bölüm ile sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz akşam Kılıç Timi'nin kuşatma altında neler yapabileceğini gözler önüne seren Savaşçı dizisi 81. Yeni bölüm ile 10 Kasım'da izleyenlerle olacak. Savaşçı son bölümde neler oldu?

Savaşçı Son Bölüm Full İzle…

81. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Çatışmada ağır kayıplar veren Kılıç Timi, beklenmedik bir telsiz görüşmesi yapar. Telsizin diğer ucundaki kişi Alay adında bir teröristtir. Kılıç Timi'nin yeşil hatta girmesi Dışişleri'nde ve karargahta olay olur.

Teröristlerin hedefi Kıbrıs'ta savaş ateşini yakmaktır. Ancak 'Yavru Vatan'ı savunmak, korumak için ekip ellerinden geleni yapacaktır.

SAVAŞÇI 80. BÖLÜM ÖZETİ

Karargahtan Astsubay Demir Döğer'le ilgili gelen bilgi, Kılıç Timi'nin şok yaşamasına neden olur. Öte yandan Markus, kalabalık bir terörist grupla saldırıya geçer. Ağır kuşatma altında kalan Kılıç Timi, saldırıya korkusuzca karşı koysa da, umutlar gittikçe tükenir. Ancak Yüzbaşı Kağan'ın yaptığı çılgın hamle, çatışmanın gidişatını değiştirecek ve Markus'u hiç beklemediği bir sonla yüzleştirecektir.

Bu arada Seyfi'nin Markus'la ilgili, öğrendiği önemli bir istihbarat, karargahı alarma geçirir. Kopuz Albay Markus'u durdurmak için çalışmalara başlasa da, Markus yeni eylem planını çoktan devreye sokmuştur…