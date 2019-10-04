Savaşçı 77. yeni bölüm fragmanı! Savaşçı 4. sezon ne zaman başlıyor?

04.10.2019 08:12

FOX TV'nin efsane dizisi Savaşçı yeni sezonu merakla bekleniyordu. Yayınlanan Savaşçı 77. yeni bölüm fragmanı ile 4. sezon ne zaman başlıyor belli oldu. Nefes kesen fragmanda Haydar'ın Kaan'a "Burada yatan şehitler sen buraya karavan çek diye şehit olmadılar. Sana da diyeceğim son söz budur" sözleri dikkat çekiyor. Peki, Savaşçı 4. yeni sezon ne zaman başlıyor?

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan Savaşçı 77. yeni bölüm fragmanı ile birlikte Savaşçı 4. sezonu ne zaman başlayacak belli oldu. Savaşçı yeni sezonu 13 Ekim Pazar günü FOX TV'de...

4. SEZONDA NELER OLACAK?

Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.

YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Çekimleri pazartesi günü başlayan Savaşçı dizisinin ekibine Zerrin Sümer "Akkız" Ogeday Girişken "Demir", Serkan Kuru "Ali" ve Eylül Toros "Ayten hemşire" karakterleriyle katıldı.