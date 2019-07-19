Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçu işlemekle suçlanan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj görevinden istifa etti.

Haradinaj, kabinenin bugünkü toplantısının ardından düzenlediğini basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla çağırıldığını belirterek, bu nedenle başbakanlık görevinden istifa ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle