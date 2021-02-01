Savaş mağduru Ğays, inşaat mühendisi olup evsizlere ev yapmak istiyor

SURİYE'nin İdlip kentinde yetimhanelerde kalan savaş mağduru çocuklar, hayallerini gerçekleştirmek için silahların gölgesinde eğitim ve öğretimlerine devam ediyor. Hama'da rejim uçaklarının bombardımanında babasını kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Taybe Yetimhanesi'ne yerleşen Ğays Şeher (9), "Birçok insanın evsiz kalması bende büyük yaralar açtı. Ben de bu nedenle inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra Suriye'de ev yapıp, evsiz kalan insanlara yardım etmek istiyorum" dedi.

2011 yılı mart ayında başlayan ve 1 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybettiği Suriye'deki iç savaş nedeniyle, milyonlarca sivil evlerini terk edip, göç etmek zorunda kaldı. Savaşın en büyük mağdurları ise çocuklar oldu. Rejim unsurlarının yoğun hava saldırılarında ailelerini kaybeden yetim ve öksüz çocuklar, Türk Kızılay, AFAD ve diğer sivil toplum örgütlerinin kurduğu yetimhanelerde zorlaşan kış şartlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Yetimhanelerdeki çocuklar, iç savaşın gölgesinde hayallerini gerçekleştirmek için eğitim ve öğretimlerine de devam ediyor.

'İNSANLARIN EVSİZ KALMASI BENDE BÜYÜK YARALAR AÇTI'Rejim uçaklarının 3 yıl önce Suriye'nin Hama kentine düzenlediği bombardımanda babası Abdulhekim Şeher'i kaybeden ve göç edip, ailesiyle birlikte Türk Kızılay'ın Taybe Yetimhanesi'ne yerleşen Ğays Şeher de zor şartlarda yaşamını sürdürüyor. Yetimhanedeki okulda eğitim ve öğretimini sürdüren küçük Seher, "Yaşanan hava saldırısında babamı kaybettim ve birçok insan evsiz kaldı. Bu durum bende büyük yaralar açtı. Ben de bu nedenle inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Eğitimimi tamamladıktan sonra Suriye'de ev yapıp, evsiz kalan insanlara yardım etmek istiyorum" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Savaşla birlikte bölgede yıkılmayan ev kalmadığını ve ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kaldığını belirten Kifah Şeher ise, "Hama'da yaşarken her şey çok güzeldi. Bombardımanda iki kardeşim, annem, babam ve maalesef eşimi kaybettim. Çok korktuk, çok zor bir dönemden geçtik. Allah'a şükürler olsun Taybe Yetimhanesi'ne geldikten sonra huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamaya başladık. Yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Savaş sonlanırsa, eskiden yaşadığımız yerlere geri dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı