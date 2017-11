Saü'de Deprem Semineri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Deprem Farkındalığı ve Afet Bilinci Oluşturma" semineri düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan Prof. Adil Altundal, alınan tedbirler ve önlemler sayesinde depremin sadece meydana getirebileceği zararların önlenebileceğini söyledi.



Deprem için simetrik yapı



İnşaat mühendislerinin en önemli görevinin depreme dayanıklı binalar yapmak olduğunu vurgulayan Altundal, "Depreme dayanıklı bina tasarımında başlıca iki kural vardır. Birincisi, yapacağınız binanın hafif olması kuralıdır. İkincisi ise binanın kütlesinin iyi ayarlanması kuralıdır. Depreme dayanıklı bir yapı yapmak istiyorsak, simetrik bir yapı yapmalıyız." şeklinde konuştu.





İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş ise önceliğin her zaman ölmeden önceki riskleri önlemek olduğunu aktardı.



Bazı ülkelerde 7 ve üzeri şiddette bir deprem olduğunda ölenlerin olmadığını ya da çok az olduğunu gördüklerini ifade eden Kaşkaş, "Ama Türkiye'de 7 şiddetinde bir deprem olduğunda ölen insan sayısı çok fazla oluyor. Bunun için afet öncesine daha çok önem vermeliyiz." dedi.



Önceliğiniz can olsun



Her an deprem olacakmış gibi hazır olunduğu takdirde korkulmaması gerektiğini aktaran Kaşkaş, amaçlarının insanları bilgilendirmek ve afet olmadan bilinçlendirmek olduğunu kaydetti.



AFAD'ın hayat kurtarma bilinciyle hareket ettiğini belirten Kaşkaş, şöyle devam etti:



"İnsan için en önemli şey hayattır. Aynı zamanda insan için en ucuz şey de hayattır. Her şeyin bir riski var ancak tespit yapıp önlem alınması gerekiyor. Öncelikle bir ev alırken deprem yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmeliyiz. Alacağımız evin geniş olması, güzel olması bizim için ikinci planda olmalı. Evlerimizde eşyalarımızı mutlaka sabitlemeliyiz. Çünkü depremlerde ölen insanların büyük çoğunluğu binanın yıkılması yüzünden değil, sabitlenmeyen eşyalar yüzünden ölmüştür. Her evde bir yangın tüpü, bir afet çantası olmalıdır. Bunlar çok pahalı şeyler değiller. Öyle olsa bile yaşamak için ne kadar gerekiyorsa vermemiz gerekir. Önceliğiniz her zaman can olsun."



Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen de, "84 milyon yılda Arabistan plakası kuzeye doğru 500 kilometre hareket etti ve Türkiye deforme oldu. Bu da depremlere yol açtı." dedi.



SAÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Utkucu da 12 Kasım 1999'da yaşanan 700'den fazla kişinin öldüğü Düzce depremi hakkında bilgi verdi.