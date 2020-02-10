Satrançta İnönü'ye altın gurur
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Satrançta İnönü'ye altın gurur

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Cemal Fırat, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 140 kişi arasından altın madalyanın sahibi oldu.

10.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:36
Satrançta İnönü'ye altın gurur

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan , Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 140 kişi arasından altın madalyanın sahibi oldu.


Eskişehir'in İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Cemal Fırat, 3-8 Şubat tarihleri arasında Manavgat'ta yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına katıldı. Turnuvada C kategorisinde yarışan Fırat, rakiplerini bir bir eleyerek 140 kişi arasında Türkiye Şampiyonu oldu.


Başarılı oyuncu Fırat, altın madalyasını boynuna takarak gururla poz verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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