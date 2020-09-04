Satmak istediği dua kitabını almayan engelliyi, bıçak tehdidiyle gasbetti
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Satmak istediği dua kitabını almayan engelliyi, bıçak tehdidiyle gasbetti

ADANA'da Bahadır Yıldız (24) durakta oturarak otobüs bekleyen engelli Doğan K.'yi (23) satmak istediği dua kitabını almayınca bıçak tehdidiyle gasbetti.

04.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:12

ADANA'da Bahadır Yıldız (24) durakta oturarak otobüs bekleyen engelli Doğan K.'yi (23) satmak istediği dua kitabını almayınca bıçak tehdidiyle gasbetti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gasp olayı, Yüreğir İlçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bahadır Yıldız, duraktaki bankta oturarak otobüs bekleyen engelli Doğan K.'nin yanına gelerek, elindeki dua kitabını satmak istedi. Doğan K. ise parasının olmadığını söyleyerek Yıldız'ı geri çevirdi. Doğan K.'ya inanmayan  Bahadır Yıldız ise, üzerindeki bıçağı çıkartarak, cüzdanını vermesini söyledi. Direnen Doğan K. ile zorla cüzdanı almak isteyen Yıldız,  arasında arbede çıktı. Saldırgan, Doğan K.'nin cebinden cüzdanı aldı. İçinde para olmadığını görünce de yere atıp, yürüyerek uzaklaştı.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİİhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Yıldız'ı, 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinden Doğan K.'nin kendisine küfür ettiğini ileri süren Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yaşananları yoldan geçen bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

   


Satmak istediği dua kitabını almayan engelliyi, bıçak tehdidiyle gasbetti

Kaynak: DHA

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