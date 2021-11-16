Babasını satırla öldüren şahıstan ilginç savunma: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık - Haberler
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Babasını satırla öldüren şahıstan ilginç savunma: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Babasını satırla öldüren şahıstan ilginç savunma: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

Adana'da babasını satırla öldürdükten sonra tutuklanan şahıs, kendisini ilginç bir şekilde savundu. Soru soran gazetecilere yanıt veren katil zanlısı, babasını öldürmediğini ileri sürüp, "Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık" dedi.

Adana'da kuzenini bıçakladığı için cezaevine giren ve daha sonra izinli şekilde çıkan şahıs, beraber yaşadığı babasını satırla öldürdü. Olayın ardından yeniden cezaevine gönderilen şahıs, kendisini ilginç bir şekilde savundu. Gazetecilerin "Babanızı neden öldürdünüz" sorusuna yanıt veren şahıs, babasını öldürmediğini ileri sürerek, oyun oynadıklarını iddia etti.

14 Kasım'da saat 09.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Kuzenini bıçakladığı için cezaevine giren Sefa Kürçe (39) bir süre önce cezaevinden izinli çıktı ve babası Cabbar Kürçe (64) ile yaşamaya başladı. 14 Kasım Pazar günü de banyoya giren babasının yanına satırla gelen Kürçe babasına saldırdı. Cabbar Kürçe, oğlunun satır darbeleriyle başından ve boynundan ağır yaralanırken, eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gören Mühibe Kürçe evden kaçarak durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cabbar Kürçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı Sefa Kürçe ise olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Bu sırada Cabbar Kürçe'nin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cabbar Kürçe'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Sefa Kürçe, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Kürçe, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" dedi. Adliyeye sevk edilen Sefa Kürçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babasını satırla öldüren şahıstan ilginç savunma: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

Babasını satırla öldüren şahıstan ilginç savunma: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık

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Yorumlar (2)
OSURAN BOĞA:2 ay sonra akıl sağlığı yerinde değil raporuyla aramıza döner. Sonra birimizi daha öldürür. Ülkede acilen hukuk değişmeli.
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:39 yaşında nasıl oluyor bu dayı onu çözemedim.
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