Sason'da heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı
AA / Metin Özmen - Haberler | Güncel
Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı.
Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı.
İlçede 6 köy ve yaklaşık 15 mezranın kullandığı grup yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sason Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, heyelanın ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirterek, yürütülen çalışma ile yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade etti.
AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri
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