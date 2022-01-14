Sason'da heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sason'da heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı

Sason'da heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı
AA / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Sarıyayla grup yolu ulaşıma açıldı.

İlçede 6 köy ve yaklaşık 15 mezranın kullandığı grup yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sason Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, heyelanın ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirterek, yürütülen çalışma ile yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade etti.

AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title