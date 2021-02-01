SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
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SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

01.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:13
SASKİ Genel Müdürü Yanık'tan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir ile Yanık ve beraberindekiler, Havza'da SASKİ'nin 2021 yılı çalışma planı devam eden işler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Özdemir, ziyaretinden ötürü Yanık'a teşekkür ederek, "SASKİ ilçemizde önemli hizmetlerde bulundu. İlçe merkezinde, kırsal mahallelerimizde önemli projeleri hayata geçiren SASKİ Genel Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Havza Belediyesi olarak bizler de halkımıza hizmet götürmek adına SASKİ ekiplerimize gerekli desteği vermekteyiz. Amacımız ilçe genelindeki su ve altyapı hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Yanık ise talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 2021 yılı çalışma planı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, "Samsun'umuza ve Samsunlulara her zaman en kaliteli hizmeti sunmak için çalışacağız. Havaların ısınması ile çalışma programımız kapsamında çalışmalarımıza hız vereceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş, SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan ile AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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