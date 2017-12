Saski Genel Müdürü Keleş: "Serdivan'da İçmesuyu Altyapısını Tamamen Yeniliyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Serdivan İçmesuyu Projesi'nde gelinen son aşama ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Şehrin dört bir yanında birçok büyük projeyi aynı anda başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, "Serdivan'da da 35 milyonluk proje ile içmesuyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. Toplam 200 kilometrelik çalışmalarımız kapsamında son teknoloji ürünleri kullanıyor, sağlam altyapı inşa ediyoruz. İnşallah projemiz tamamlandığında Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz suyu dünya standartlarında arıtacak, yenilenen hatlar ve akıllı şebeke sistemiyle vatandaşlarımızın musluklarına güvenli bir şekilde ulaştıracağız" dedi.



Serdivan'ın içmesuyu altyapısının tamamen yenileneceği 35 milyonluk projede gelinen son nokta ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Rüstem Keleş, "1999 yılında meydana gelen depremin en büyük hasarı yaşattığı noktalardan birisi de şehrin altyapısıydı. Bu nedenle yaşanan su kayıplarının önüne geçmek için projeler üretiyor, bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Serdivan'da inşa edeceğimiz 200 kilometrelik yeni hatla su kayıplarını dünya standartlarının altına indirecek, ilçemizde özellikle içmesuyu altyapısında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Söz konusu hatları proje kapsamında tamamen yenileyeceğiz. Böylece depreme karşı dayanıklı, sağlam bir altyapıyı her geçen gün büyüyen ve gelişen Serdivan ile buluşturacağız" diye konuştu.



Sakarya için inşa ettikleri son derece modern altyapı sistemleriyle vatandaşlara ulaştırdıkları hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha yukarılara taşıdıklarını vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, "Serdivan'da da kaliteyi daha üst noktalara taşımak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar 35 milyonluk proje kapsamında inşa edeceğimiz toplam 200 kilometrelik içmesuyu hattının 100 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Yine proje kapsamında inşa edeceğimiz yüksek teknolojik donanıma sahip 5 bin metreküplük depoda ise inşa çalışmalarımız tamamlandı. Mekanik ekipmanların montajının ardından depomuz hazır hale gelecek. Hattın farklı bölgelerine yerleştireceğimiz 30 adet basınç odası ile hattımızı mevcut takip sistemine entegre edeceğiz. Böylece suyun her anını ve tüm değerlerini sürekli gözlem altında tutacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA