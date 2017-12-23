Saruhanlı Toplu Ulaşımına Yakın Takip

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlılı mahalle muhtarlarının katılımıyla ilçede toplu taşıma hizmetinden duyulan memnuniyetin arttırılması amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, toplu taşımada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde gerçekleştirilen toplu taşımada dönüşüm hamlesi meyvelerini veriyor. Dönüşüm kapsamında 1080 mahallenin 980 tanesi Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma hizmetinden faydalanıyor. Elektronik kartlı, kameralı, engelli rampası olan 907 araç, Manisa il sınırları içerisinde vatandaşlara hizmet veriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, hem toplu taşımadan duyulan memnuniyetin değerlendirilmesi, hem de karşılaşılan sorunları en aza indirgemek amacıyla Saruhanlı ilçesinden mahalle muhtarlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. UKOME Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, MANULAŞ Genel Müdürü Özgür Temiz, Toplu Taşıma Şube Müdürü Himmet Güneş, Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam, Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin ve Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, Gümülceli Mahalle Muhtarı Ali Kavuklu, Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, Hacırahmanlı Mahalle Muhtarı Gökhan Dayı, Paşaköy Mahalle Muhtarı Mustafa Türkoğulları, Selimşahlar Mahalle Muhtarı Muammer Konyalı, İshakçelebi Mahalle Muhtarı Recep Tan, Büyükbelen Mahalle Muhtarı Ethem İşler, Alibeyli Mahalle Muhtarı Ferhat Badak, Nuriye Mahalle Muhtarı Mehmet Karapehlivan katıldı.

1080 Mahallenin 980'ine Toplu Ulaşım Var

Toplantının açılış konuşmasını Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz yaptı. Ulaşım Dairesi Başkanlığının merkezden başlayarak tüm ilçelerde yapmış olduğumuz toplu taşımada dönüşüm hamlesi konusunda değerlendirmeler yaptıklarını belirten Deniz, "Tüm ilçelerimizde dönüşümleri tamamladık. 907 aracımız var. Bunların hepsi elektronik kartlı, engeli rampalı ve kameralı olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm şehirlerle mukayese edildiğinde çok iyi durumda olduğumuzu müşahede ediyoruz. Geçmişte il içi ve merkezlerdeki taşımacılar olsun, D4 belgeli taşımacılar olsun artık bir sistem içerisinde çalışıyor. Bu sistemin sağlıklı, ekonomik, konforlu olması açısından büyük mücadeleler verildi. Gerek özel taşımacılıkta, gerekse kamuda önemli uygulamaları bir bir hayata geçirdik. 907 araçla ilçe ve mahallelerde 180 ile 190 bin arasında yolcu taşıyoruz. Bu sayının yüzde 20'si 65 yaş ve üzeri, yani günde 35 binin üzerinde 65 yaş üstü yolcu taşımacılığı yapılıyor. 1080 mahallemizin 980'ine toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Toplu taşımanın olmadığı 100 mahallemiz var. Ulaşılamayan yer sizin değildir düşüncesinden hareketle buralarda da hizmet vermenin planlarını yapıyoruz" diye konuştu.

"Yol haritamızı belirleyeceğiz"

Saruhanlı özelinde de toplu ulaşım hizmetinden duyulan memnuniyetin arttırılması amacıyla toplantıyı düzenlediklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Karşılaşılan sorunlar neler, vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri neler? Bunları bir de sizden dinleyelim ve bir yol haritası çizelim istedik" dedi. Katılımcıların tek tek fikirlerini aktardığı toplantıda, mahalle muhtarları ulaşımla ilgili görüşlerini dile getirdi. Görüşler dikkatle dinlenerek gerekli notlar alındı ve mevcut şartların iyileştirilmesi için harekete geçildi.