Saruhanlı Belediyesinin logosu değişti
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Saruhanlı Belediyesinin logosu değişti

Saruhanlı Belediye Başkanlığının logosu günümüz şartlarına uygun olarak yeniden tasarlandı.

Saruhanlı Belediyesinin logosu değişti
08.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:12

Saruhanlı Belediye Başkanlığının logosu günümüz şartlarına uygun olarak yeniden tasarlandı. Yeni logo Belediye meclis toplantısında, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oyunu alarak kabul edildi.

Saruhanlı Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in başkanlığında yapıldı.

Meclis gündemine ilişkin çeşitli konuların ele alındığı toplantıda, belediye logosunun değiştirilmesine ilişkin teklif masaya yatırıldı. Başkan Zeki Bilgin burada yaptığı açıklamada, Saruhanlı ile özdeşleşmeyen mevcut logoyu değiştirmek istediklerini bu kapsamda yeni bir logo hazırlandığını, bu logoya Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ile ay ve yıldız koyarak yeni bir tasarım yapıldığını söyledi.

Karar oy çokluğuyla alındı

Yeni hazırlanan logonun Saruhanlı'yı gerçek anlamda temsil ettiğini ifade eden Başkan Bilgin, konuşmasının ardından mevcut logonun yeni tasarlanan logo ile değiştirilmesi teklifini meclisin onayına sundu. Teklif, AK Parti Grubundan 1 meclis üyesinin ve MHP grubunun tamamının ret oyuna karşılık, CHP, İYİ Parti ve AK Parti grubundaki diğer meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama sonrası tekrar bir konuşma yapan Başkan Bilgin, Saruhanlı Belediyesine yeni bir vizyon ve yeni bir kurumsal kimlik kazandırmak istediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Simgesel anlamda ilçemizi özetleyecek, anımsatacak ve temsil edecek güzel bir çalışma hazırladık. Logonun en üstünde ay ve yıldız yer alıyor. Ortasında ilçemizde yetişen dünyaca ünlü üzüm, çevresine başak, alt kısmında ise zeytin tanesi ve T.C. ibaresi olmak üzere 5 temel unsur baz alınarak bir tasarım ortaya konuldu. Yeni logomuz hazırlanırken, milli değerlerimizin yanı sıra ilçemizin kültürel ve ekonomik değerleri ile bu değerlerin renk tonları göz önüne alınarak bir tasarım yapıldı. Böylece güzel bir çalışma ortaya çıktı. İlçemiz ve Belediyemiz için hayırlı olmasını diliyorum"

Onaylanmamıştı

Bu arada, 2019 yılı Kasım ayı olağan Meclis toplantısında oy çokluğuyla değiştirilmesine karar verilen logo değişikliğini içeren karar, onay için İlçe Kaymakamlığına gönderilmişti. Mülki İdare Amiri, "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerinin isminin değiştirilmesine ilişkin kararlarda meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır" hükmü yerine getirilmediği gerekçesiyle ilgili meclis kararını onaylanmamıştı.

Saruhanlı Belediyesi logo rasyoneli

Başkan Bilgin logo ile ilgili şunları söyledi: "Saruhanlı Belediyesi için geliştirilen logo tasarlanırken, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi, Türk Bayrağının simgesi ay yıldız, ile Saruhanlı'nın tarımsal değerleri ön planda tutuldu. Logodaki kahverengi, ilçenin başlıca gelir kaynağı olan kuru üzümü ve zeytinin bir rengini temsil ettiği için tercih edildi. Aynı zamanda bu renk gücü, gerçekçiliği, plan ve sistemi temsil eden doygun bir renktir. Yeşil tonların ise doğayı, doğal yaşamı ve güveni temsil eden bir renk olması bakımından kullanılması uygun görüşmüştür. Logonun grafik yapısında Saruhanlı'nın başlıca geçim kaynağı olan üzüm ile zeytin ve bereketi temsil eden başak kullanılmıştır. Kullanılan objeler, renk seçimi ve görselin bütünlüğü bakımından Saruhanlı'yı her yönüyle temsil etmektedir. Logoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri olan şanlı bayrağımızın simgesi ay - yıldız ile T.C. ibaresinin yer alması görsele önemli bir mana yüklemiştir. Logodaki 'Saruhanlı Belediyesi' yazısındaki karakter seçimi ise görsel ile uyumlu bir karakterden oluşmakta ve yazının üzerinde, Belediyenin kuruluş yılı olan 1953 tarihi yer almaktadır. Bütün haliyle ele alındığında, Logo gerek estetik açıdan, gerekse tasarım kriterlerine uygunluğu açısından dikkat ve özenle hazırlanmıştır." - MANİSA

Kaynak: İHA

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