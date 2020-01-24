SARS virüsü nedir? SARS coronavirüsü tedavisi nedir? SARS hastalığı belirtileri

24.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:57

SARS (Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu), hava yoluyla bile bulaşabilen ölümcül virüs türlerindendir. Belirtileri 10 gün içerisinde baş gösteriyor. Nedeni henüz tespit edilemeyen hastalığın belli bir tedavisi de buşlunmuyor. SARS virüsünden korunma yolları haberimizde.

SARS NEDİR?

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu olan hastalığın kısaltılmışı SARS şeklindedir. SARS coronavirus olarak bilinen hastalık, 2002 - 2003 yılları arasında Hong Kong'dan tüm dünyaya yayılarak 916 kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu hastalık ilk kez 2003 yılında Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da görülmüştür. Nedeni henüz bilinmese de zatürre şeklinde seyreder. Virüsün kuluçka dönemi 2 ile 7 gün arasında değişmekle birlikte 10 günü de bulabiliyor. Belirtilerin gün yüzüne çıkmasıyla hastalığın bulaşması durumu da ortaya çıkar.

SARS BELİRTİLERİ NELER?

Coronavirüs ile aynı özellikleri barındırdan SARS hastalığı genellikle 38 derece ateşle başlıyor. Devamında soğuk terleme, baş ağrısı, genel bir rahatsızlık hali, yaygın vücut ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu gibi rahatsızlıklar geliyor. Bazı durumlarda ise ağır geçen hastalıkta solunum yetmezliği ileri boyutlara gider ve bu durumda solunum cihazına ihtiyaç duyulabilir.

SARS HASTALIĞI BULAŞMA YOLARI

SARS hastalığını taşıyan kişiyle aynı evi yada ortamı paylaşan herkesin bu hastalığı kapma olasılığı çok yüksektir. Temel yayılma yolu öksürüktür ve SARS virüsü taşıyan kişinin öksürerek ve hapşırarak havaya yaydığı damlacıklar virüsün yayılmasında en etkili yoldur. Öte yandan hava yolu ile ve temas edilen eşyalarla da bulaşabileceği biliniyor.

SARS HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Bu hastalığın ilk ortaya çıkışan yana henüz sebebi saptanamamıştır. Bundan ötürü doktorlar hastalara genellikle atipik pnömoni'de uygulanan yöntemleri geliştirir. Hastalık ile ilgili hala çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaya çalışılıyor.

KORUNMA YOLLARI

Yemek araç-gereçlerini SARS virüsüne sahip olan kişilerle ortak kullanmamak.

Virüs'ün etkili olduğu ülkelere olan seyahatleri ertelemek.

SARS virüsüne sahip hastalarla birlikte yatmamak.

Çevresinde SARS virüsüne sahip hastalar olan kişilerin, sık sık ellerini yıkaması.

Alkol özellikli temizleyiciler kullanmak.