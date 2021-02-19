Ramo Sarraf kim? Sarraf Kadın kimdir? Sarraf Kadın'ın gerçek ismi ne? Şirin Öten Oynadığı diziler neler?

Show TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Sibel Bilgiç'in izlediği Ramo dizisinin yeni bölümünde herkesi şaşkına uğratan sahneler yaşandı. Peki, Sarraf Kadın kimdir? Sarraf Kadın'ın gerçek ismi ne? Ramo Sarraf Kim? Şirin Öten Oynadığı diziler neler?

RAMO SARRAF KİMDİR? ŞİRİN ÖTEN KİMDİR?

Ramo dizisinde Sarraf Kadın rolüne hayat veren Şirin Öten, 1982 yılının Haziran ayında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Tekirdağ Şarköy İlçesi Güzelköy'lüdür. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü'nden mezun olan Şirin Öten, daha sonra İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü bitirmiştir. 1990 ve 2001 seneleri arasında İstanbul Sarıyer Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Çocuk ve Yetişkin Tiyatro birimlerinde çalışarak tiyatro dünyasına adım atmıştır. Geçmişten birçok oyunda yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak yer almıştır. Anke Gerber'den pantomim, Manfred Wekwerth'den Epik Tiyatro, Katharina Weithaler'dan ise Fiziksel Aksiyon atölyeleri almıştır.

Tiyatral Dergisi ve Tiyatro Gazetesi gibi tiyatro yayınlarında editörlük yapmıştır. Günümüze kadar Sahne, Oyun, Mimesis ve Dramatik gibi dergilerde yazları yayımlanan ünlü isim diğer yandan çeşitli sinema ve dizilerde rol alarak, oyunculuk kariyerinde yukarlara tırmanmıştır. 2011 senesinde Erdal Baran Şahin ile beraber, Tiyatrofobi'yi kuran Şirin Öten, Almanya'da NIG Avrupa Birliği sorunları temalı bir festivalde yönetmen olarak çalışmıştır. Yeni Metin Yeni Tiyatro festivalinde Nifas isimli bir oyunu sahneleyerek, Saklı Bahçede Aşk, Çakma Hayat filmlerinde senarist olarak çalışmıştır.

Oynadığı sinema ve diziler;

Ayrılsak da Beraberiz

Patron Kim

Yabancı Damat

Parmak İzi

Ihlamurlar Altında

Beşik Kertmesi

Polis

Yarım Elma

Saklı Bahçede Aşk

Bir Zamanlar Çukurova (Naciye)

Söz (Esma Altıparmak – Aytaç Şaşmaz – Feyzullah'ın annesi)

Dizide bir sınavdan geçen Ramo, otelde annesinin rehin tutulduğunu düşünmüştü. Bunun içi uğraşan ve plan yapan Ramo, bir odada savcıyı tutmuştu diğer yandan da annesini kurtarmak için gitti. Fakat odaya gittiğini annesini değil başka bir adamı gördü. Olayı anlamaya çalışan Ramo, kim olduğunu soruyor ve adam da Ramo'nun sınavı geçtiğini söylüyor. Ramo ise daha da meraklanıyor ve bu olayların arkasında kim olduğunu merak ediyor.

Daha sonra odaya "Sarraf" giriyor. Ve Ramo'yu test ettiklerini söylüyor. Olanlara anlam veremeyen Ramo silahının da çalışmadığının farkına varıyor. Sonunda Sarraf, Ramo'nun yanında olduğunu söylüyor.

Fakat daha sonra Ramo dizisindeki Sarraf kendini öldürüyor ve görevi Ramo'ya devrediyor.

Ramo Serdengeçti ne demek?

Serdengeçti, Osmanlı döneminde bir ülkü uğruna savaşmak ve o uğurda her türlü tehlikeyi göze alıp gerekirse canını verecek olan, gönüllü yazılan asker demektir. Bu askerler amaçları uğruna her şeylerini verirler. Tüm kalpleri ile savaşır, ülküleri neyse onu daima korurlar. Yani devlet için kendisini düşünmeden feda eden kimse demektir.

Dizide Sarraf zehirli su içerek kendini öldürür ve bu önemli görev artık Ramo'nundur. Ramo bu görevi aldıktan sonra dizinin seyri değişmiştir ve daha önemli görevlere gelmiştir.

Osman Yüksel Serdengeçti kimdir?

1917 Antalya'da dünyaya gelen Osman Yüksel Serdengeçti, 1983'de Ankara'da hayata veda etmiştir. Siyasetçi, gazeteci ve aynı zamanda şairdir.Osman Yüksel Serdengeçti, Serdengeçti dergisinin sahibi ve aynı zamanda Yazı İşleri Müdürü gazetecidir. Asıl adı Osman Zeki Yüksel'dir. Osman Yüksel Serdengeçti, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 mayısında meydana gelen olaylara karıştığı için Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte bir süre hapis yatmış, hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurmuşsa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'e hitaben yazdığı ve "Yüksek makamın alçak vekiline" diye başlayan yazı yüzünden yeniden hapse girmiştir.