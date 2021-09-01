Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı
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Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

39 yaşındaki başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, gönlünü kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Neslican Tay'ı canlandıran 24 yaşındaki Naz Çağla Irmak'a kaptırdı. Irmak, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

Meslektaşı Birce Akalay'dan boşandıktan sonra Derya Şensoy ile aşk yaşayan ancak ilişkisi kısa süren Sarp Levendoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Levendoğlu, 'Demir Kadın Neslican' filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak ile aşk yaşamaya başladı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Yeni filmi için saçlarını kazıtmasıyla alkış toplayan 24 yaşındaki Naz Çağla Irmak, Instagram hesabından Levendoğlu'na sarıldığı bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. 39 yaşındaki Levendoğlu ise yeni ilişkisiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

Çiftin arasındaki 15 yaş farkı ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte çiftin aşk paylaşımı:

Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı
Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı
Naz Çağla Irmak
Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı
Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı - Haberler Magazin
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