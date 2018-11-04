Sarnıç'ta 40 Yıldır Süren 2b Sorununa Neşteri Biz Vurduk"

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı Nazmi Yılmaz, Sarnıç'ta 40 yıldır süregelen 2B sorununa neşteri kendilerinin vurduğunu belirtti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un Sarnıç'taki "2B" olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş arazilerinin kullanıcılarına satış rakamının artırıldığına ilişkin sözlerini eleştirdi.

Belediye başkanlığı koltuğunda iki dönemdir koltuğunda oturan Şenol'un, makamı kaybetme korkusu yaşadığını, kendi döneminin hesabını vermekte zorlanınca da topu taca attığını ya da başını kuma gömdüğünü dile getiren Yılmaz, "Satış rakamları bugün değil yaklaşık 1 yıl önce açıklandı, herkes teşekkür etti. Bu rakamlarda değişen hiçbir şey olmadı, sadece bu rakamlara süresinde ödeyemeyen vatandaşlarımız için TÜFE artışı ilave ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sorunun çözümü için yaptıkları çalışmaların hiçbir yerinde Şenol'u görmediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan 'bize devredin biz de vatandaşa bedava devredelim' demiş. Kime, ne zaman demiş, hangi makamdan hangi yazıyla istemiş açıklasın. Aynı teklifi defalarca biz kendisine yaptık. 'Belediye olarak siz bize, vatandaşa bedelsiz devredeceğinize dair bir garanti verin biz de bakanlıktan devrini sağlayalım' teklifini yaptık, hala dönüş olmadı. Bir yıldır bekletiyor ve oyalıyorlar. Sarnıç bölgesinde 40 yıldır süren 2B sorununa neşteri biz vurduk. Bölgenin sorununu iyi bilen birisi olarak il başkan yardımcılığım döneminde meşaleyi yaktık."