ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ
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ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ramazan Topay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burdur Cezaevi'ne gönderildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ramazan Topay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burdur Cezaevi'ne gönderildi. Ramazan Topay'ın, savcılık ifadesinde, Yaklaşık 1 yıldır Hatice Işık ile beraberliğim var. Bana 1 çocuğunun olduğunu ve boşanmış olduğunu söyledi; ama evliymiş, bundan haberim yoktu. Hatice Işık, daha önce bir trafik kazası geçirdiğinde benden 15 bin TL istedi. Ben de verdim. Daha sonra bir kere daha para istedi yine verdim. Benden sürekli para istemeye başladı. Hatice Işık'ın beraber olduğu biri daha varmış. Beraber olduğu kişi, beni yanına çağırdı, gittim. Beni orada tehdit ettiler. Hatice Işık'tan ayrılmamı istediler. Ben de bu olay üzerine Hatice Işık'ın çalıştığı iş yerine gittim. Kendisiyle konuşmak istedim. Benimle konuşacak bir şeyi olmadığını söyledi. Hatice Işık beni 'Seni öldürteceğim' diyerek tehdit etti. Ölümle tehdit edince gözüm döndü. Ben de bunun üzerine arabamda bulunan av tüfeğimi alarak, 3 el ateş ettim dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde, çalıştığı şarküteride Ramazan Topay'ın av tüfeğiyle öldürdüğü Hatice Işık'ın cenazesi Bucak'a getirildi. Hatice Işık için Hacısarılar Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Kılınan namazın ardından Hatice Işık gözyaşları arasında toprağa verildi. Hatice Işık'ın annesi cenazenin ardından kızının mezarı başında, Yavrumu yavrularına doydurmadılar. Yavruma kıydılar. Gepegenç gitti kara topraklara diye feryat etti.

ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ
ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ
ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ
ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ
ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ
ŞARKÜTERİDE VURULAN HATİCE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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