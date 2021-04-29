ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
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ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldüren R.T. (30), adliyeye sevk edildi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) çalıştığı şarküteride av tüfeğiyle vurarak, öldüren R.T. (30), adliyeye sevk edildi. Mehmet Işık'ın, olay sırasında eşinin yanında şarküteride bulunduğu, R.T.'ye müdahale ettiği ancak yaşadığı şok nedeniyle yakalayamadığı, saldırganın Işık'ı da İşim bitmedi, tekrar görüşeceğiz diye tehdit ettiği öğrenildi.

Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki şarküteride, dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, yanında getirdiği av tüfeğiyle şarküteriye giren R.T., burada çalışan Hatice Işık'a bilinmeyen nedenle 3 el ateş etti. Olay anında 2 çocuk annesi eşinin yanında olan Mehmet Işık ise saldırgana müdahale ederek, elindeki tüfeği aldı. Saçmaların isabet ettiği Hatice Işık, kanlar içinde yere yığıldı. R.T., Metin Işık'ı da Sizinle işim bitmedi, tekrar görüşeceğiz diye tehdit ederek, kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Hatice Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Hatice Işık'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TÜFEĞİ OLAY YERİNDE BIRAKMIŞ

Hatice Işık'ı vuran R.T.'nin, tüfeği olay yerinde bırakıp, araçla kaçtığı belirlendi. Polisin çalışması sonucu R.T., kısa süre sonra Eşek Alanı mevkisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Işık ise saldırı sırasında kendisinin de şarküteride olduğunu, ateş açtıktan sonra R.T.'nin elindeki tüfeği aldığını ancak yaşadığı şok nedeniyle kaçarken, müdahale edemediğini anlattı.

Polis merkezine götürülen R.T. ise işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. R.T.'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ
ŞARKÜTERİDE HATİCE'Yİ VURAN KATİL ZANLISI, EŞİNİ DE 'İŞİM BİTMEDİ' TEHDİT ETMİŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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