ŞARKÖY'ÜN ZEYTİNYAĞI SABUNU İLGİ GÖRÜYOR

ŞARKÖY, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Şarköy S.S. Eriklice Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Coşan Gezen, ürettikleri zeytinyağı sabunlarına ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Eriklice Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve Eriklice Köyü muhtarı Coşar Gezen, 2021 yılında kuraklık yaşanmasına rağmen, yağlık zeytinde verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Gezer, Bölgemiz açısından bu sene kurak geçmesinden dolayı genelde yağlılık ağırlıklı bir sezonu geçirdik. Bölgemiz bizim genelde Gemlik türü zeytin den oluşmakta olduğundan dolayı genelde biz zeytinlerimizin birçoğunu Marmara Birlik'e veriyoruz. Ama kurak gittiğinden dolayı yağlık daha fazla oldu. Bu sene yağlık olarak bölgede 15-17 milyon kilo bir zeytin rekoltesi gerçekleşti. Bunların bir kısmı yağlığa gitti bir kısmı da Marmara Birlik'e kaplık olarak gitti. Bu şekilde değerlendirdik biz kooperatif olarak, bu sene 1 milyon 600 kilo bir sıkım gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da 358-360 bin kilo da yağ elde ettik. Yani genel ortalamamız bu sene 4.3-4.5 arasında yağ verimi aldık. Yağ kalitesi olarak gayet güzel bir sezon geçirdik. Sinek vuruğu olmadığından dolayı zeytinlerimizin kalitesi biraz daha yukarıda olduğundan yağ kalitesi de tabi ki yukarıya doğru çıktı. 03, 04, 05 arasında dizemleri yakaladık. Güzel bir sezon geçirdik kooperatif olarak dedi.

'SABUNA İLGİNİN ARTMASI BİZLERİ SEVİNDİRİYOR'

Zeytinle birlikte zeytinyağından ürettikleri sabunlara ilginin her geçen arttığını belirten Gezer, Zeytinyağı sabunu da tabi ki bizim köyümüz 1923-1924 mübadele olduğu için yani Rumlardan kalma bir kültür var bu köyde, kooperatifimizde. Annelerimizin, babalarımızın eskiden bizlere öğretmiş olduğu sabun kültürüne devam ediyoruz. Evvelden bizim burada atla çevrilen kıl çuvallarda sıkılan 5 tane kara yağhanemiz vardı. Şimdi kontina sisteme döndük kurduğumuz kooperatif olarak. Bu kooperatifimizde 200 ortağımız var, bu ortaklarımız bizlere yere düşen zeytinleri getirip teslim ediyorlar. Biz de bunları sıkıp yağını elde edip tabi bir kısmını sabun yapıyoruz, bir kısmını da gene şirketlerden teklif alarak onlara satıyoruz fazlamızı. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Sabun tabi ki bizler için çok önemli. Bizim evlerde banyo sabunu dediğimiz, yani bizim sabunumuz el sabunu değil banyo sabunudur. Yani sıcak suda köpürür doğal, hiçbir kimyasal kullanmadan tamamen zeytinyağından yapılan, meşakkatli bir iş olduğu için çoğu yerde yapmıyorlar. Biz annelerimizden, babalarımızdan öğrendiğimiz sabun yapımını gerçekleştiriyoruz. Bu da bölgemiz için önemli. Bunu da devam ettiriyoruz. Yani bölgede çoğu yerlere sabunlarımızı gönderdiğimizde tekrar tekrar arayıp aynı sabundan var mı diye soruyorlar. Sabunlarımız gayet güzel ve çok da faydalı. İnsanların pandemiden dolayı, şu hastalıklardan dolayı organik ürünlere yavaş yavaş meyilli olmaya başladı. O da gösteriyor ki bizim sabunlarımız yavaş yavaş yukarıya doğru satışlarımızın artacağının bir belirtisi. Yurt dışından geçen gün aradılar, Ankara'dan aradılar. Doğal zeytinyağı sabununun fiyat aldılar, değerlendireceklerini söylediler. Bu şekilde bir satışımız var. Bunu da devam ettireceğiz ortaklarımız adına, köyümüz adına. Daha güzel olacak diye konuştu.