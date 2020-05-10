Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi
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Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi

Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi
10.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 10.05.2020 22:01

Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdiTEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinlerini cadde, sokak ve sahillerde geçirdi.

Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 50 gündür sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinlerini cadde, sokak ve sahillerde geçirdi. İlçede yaşayan ve 12 ayın tamamında denize girdiğini söyleyen Mehmet Bikbiri (71) ise sokağa çıkar çıkmaz denize girip yüzdü.

Türkiye'de, ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte yüksek risk grubundaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, bugün 4 saatliğine kaldırıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde saat 11.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saat boyunca güneşli havanın keyfini çıkardı, ATM'lerde işlemlerini halletti. İlçede özellikle caddeler, parklar ve sahil şeridi vatandaşlarla doldu. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da sokağa çıkan vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Belediye Başkanı Var, süreç boyunca tüm vatandaşların yanında olduklarını söyleyerek; "65 yaş üstü vatandaşlarımıza 50 gündür sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bugün 4 saatlik de olsa izin çıktı. Biz de maskeleri olmayan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı zamanda bugün Anneler Günü olması nedeniyle annelerin günü kutluyoruz. Süreç devam ettiği sürece maske ve dezenfektan dağıtmaya devam edeceğiz. Tek temennimiz korona illetinden kurtulup Şarköy ilçemizin sahillerini normale döndürerek kalabalık halini görmek ve normal yaz sezonuna geçmek" dedi.

YASAK KALKAR KALKMAZ DENİZE KOŞTU

İlçede yaşayan ve 12 ayın tamamında denize girdiğini söyleyen Mehmet Bikbiri, "En son 7 Mart'ta denize girdim. Koronavirüs yasakları başlamasıyla birlikte evden çıkamamıştım. Bugün yasakların kalkmasıyla 4 saat de olsa ilk fırsatta denize girdim" dedi.

EN BÜYÜK TUTKUSU MOTOSİKLETİYLE GEZDİ

İlçede 52 yıldır motosiklet tutkusuyla tanınan Zeki Pehlivan (72) ise izin süresini bu tutkuya ayırdı. Koronavirüs sürecinde 2 aydır sokağa çıkmadığını söyleyen Pehlivan, 4 saat de olsa sokağa çıkma fırsatı verildiğinden dolayı motosiklet özlemini giderdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydır evde kalmanın kendilerine zor geldiğini söyleyen 72 yaşındaki Emin Başkan ise; "Yaklaşık 2 aydır dışarı ilk kez çıkıyorum benim gibi yaşlı insanlara çok eziyet geliyor. Yediğimiz içtiğimizi hazmedemiyoruz. Ayaklarımız tutulmuş buradan bizi yöneten yetkililere sesleniyorum haftada 4 saat olacağına her gün 1 saat olsun razıyız. Evde oturmaktan kilo aldık. Bugün çıkınca yürüdükçe kendimize geldik" diye konuştu.

Şarköy'de, sokağa çıkma izninde denize girdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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