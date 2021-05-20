Şarköy'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarköy'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Şarköy'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Şarköy ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Ufuk Dalçalı'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Göksel Dallı yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobilin ön kısmında büyük hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan T.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili Şarköy İlçe Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Şarköy'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Son dakika haber! İstanbul'da zincirleme kazada genç kadın şok yaşadı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Beren Saat Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarköy'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:13:52. #1.16#

title