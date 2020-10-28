Şarköy'de hortumun ardından sağanak
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Şarköy'de hortumun ardından sağanak

28.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:00
Şarköy'de hortumun ardından sağanak

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında hortum meydana geldi. Hortumun ardından sağanak etkili olurken, caddeler suyla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya'da sağanak uyarısının ardından Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 5-6 kilometre açıkta meydana gelen hortumun herhangi bir zarar vermediği belirtildi.Şarköy ve çevresinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Mürefte'de bazı cadde ve sokaklar ile zeytinlikler su altında kaldı.


Şarköy'de hortumun ardından sağanak
Şarköy'de hortumun ardından sağanak
Şarköy'de hortumun ardından sağanak
Şarköy'de hortumun ardından sağanak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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