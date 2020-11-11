Şarköy'de 511 fidan dikildi

Şarköy ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi.

Şarköy ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, ilçenin daha yeşil olması için vatandaşlarla ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde tüm ülkenin birlik olduğunu belirten Kaya, "511 fidanı toprakla buluşturduk. Orman İşletme Şefliğimiz Kızılcaterzi Mahalle sınırlarımız içinde 340 dekar alanda 57 bin 695 fidan dikecek. Bizler de yardımcıları ve takipçisi olacağız." dedi.

Etkinlik öncesinde Orman İşletme Müdürlüğünce katılımcılara "Geleceğe nefes" yazılı maske ve şapka dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral