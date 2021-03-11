Şarköy Belediye Başkanı Var'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tekirdağ'da Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Var, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumumun iyi olduğunu bildirmek isterim. Tedavi sürecim evde devam edecektir. En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden birlikte olmayı umut ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman