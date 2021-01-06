Sarkıt ve dikitleriyle dikkat çeken Ballıca Mağarası'na 64 bin ziyaretçi

TOKAT'ın Pazar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı, 2020 yılında 64 bin kişi ziyaret etti.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerinin güzelliğiyle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağarayı astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da iyi geldiği düşüncesiyle sıklıkla ziyaret ediyor. Pandemi nedeniyle 2020 yılında 16 Mart tarihinde kapatılan Ballıca Mağarası, 15 Haziran itibariyle tekrar ziyarete açıldı. Önceki yıllarda 100 bin ziyaretçinin geldiği Ballıca Mağarası'nı 2020 yılında ise toplam 64 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ