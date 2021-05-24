Şarkışlalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak
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Şarkışlalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak

Şarkışlalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 ortaokul ve 1 lisenin öğrencileri Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 14. Uluslararası Robot Yarışması'na katılacak.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 3 ortaokul ve 1 lisenin öğrencileri Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 14. Uluslararası Robot Yarışması'na katılacak.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulu Robotik Kodlama sınıfını ziyaret ederek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aktan, yarışmaya katılacak öğrencilere başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Anafartalar Ortaokulundan 4, 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulundan 12, Abdüllatif Şener Ortaokulundan 2 ve İsmet Yılmaz Fen Lisesinden 4 öğrencinin yarışmalarda Şarkışla'yı temsil edeceğini söyledi.

Şarkışlalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak
Şarkışlalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak
Şarkışlalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak
Şarkışlalı öğrenciler TEKNOFEST'te yarışacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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