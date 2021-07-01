Şarkışlalı çocuklar "Kuzu Maydanozun Maceraları" oyunu ile eğlendi
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Şarkışlalı çocuklar "Kuzu Maydanozun Maceraları" oyunu ile eğlendi

Şarkışlalı çocuklar 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunu ile eğlendi
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, çocuklara "Kuzu Maydanozun Maceraları" oyununu sahneledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tiyatro ekibi, çocuklara "Kuzu Maydanozun Maceraları" oyununu sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Gezgin Kültür Festivali Projesi" kapsamında ilçeye gelen tiyatro ekibi, Hükümet Konağı Meydanı'nda "Kuzu Maydanozun Maceraları" oyununu çocuklarla buluşturdu.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Yürüyen Sahne" etkinliğinin bütün Anadolu'yu gezdiğini söyledi.

Proje kapsamında 4 il 25 ilçe gezeceklerini belirten Ulukurt, "Her şey çocuklar için. Pandemide çocuklar da evlerinde kaldı. Onlara biraz moral vermek için tiyatroyu çocukların ayaklarına götürüyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Bizlere yardımcı olan belediyelere, yerel yönetimlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Şarkışlalı çocuklar 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunu ile eğlendi
Şarkışlalı çocuklar 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunu ile eğlendi
Şarkışlalı çocuklar 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunu ile eğlendi
Şarkışlalı çocuklar 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunu ile eğlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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