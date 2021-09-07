Şarkışla Kaymakamlığına atanan Gökhan Dolaş, görevine başladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine atanan Kaymakam Gökhan Dolaş, görevine başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine atanan Kaymakam Gökhan Dolaş, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya'nın Arguvan ilçesinden Şarkışla'ya atanan Dolaş, makamında gazetecileri ağırladı.

Yeni görev yerinde ilçe halkıyla her daim istişare halinde bulunacağını belirten Dolaş, "Ozan diyarı Şarkışla ilçesinde göreve başlamaktan çok mutluyum. İnşallah vatandaşlarımızla beraber ilçemiz için güzel hizmetler yapmaya çaba göstereceğiz. Vatandaşın erişebileceği, bizim vatandaşa ulaşacağımız hizmetlerle Şarkışla'da kaliteli, güzel işler yapmaya çalışacağız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş