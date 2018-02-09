Şarkışla'da Zeytin Dalı Harekatı'na Bayraklı Destek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler ve vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulunmak için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İlçeye bağlı Kızılcakışla köyünde Fatih Ortaokulu'nda Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi öğrenci temsilcileri öncülüğünde Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için velilere ve öğrencilere bayrak dağıtıldı.

Okul önünde toplanan ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler, okulun önünden köy meydanından Türk bayrağı eşliğinde sloganlarla yürüdü. Yürüyüşün sonunda camide okunan Fetih Suresi'nin ardından Mehmetçikler için dua edildi.

Şarkışla Belediye Başkan Ahmet Turgay Oğuz, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Oğlunun Afrin'de görev yaptığını belirten ve yürüyüşe katılan Orhan Kökdere ise, "Oğlum şu an Afrin'de. Bir çocuğum daha var, onu da göndereceğim, gerekirse ben de gideceğim. Biz bu vatanı kağıt kalemle masa üzerinde çizmedik, bu toprakları kanla yoğurduk, bu saatten sonra önümüzde Amerika değil, dünya dursa, dünya gelse gözümüz görmez. Afrin'i de temizlemeden çıkmayacağız." diye konuştu.