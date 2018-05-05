Şarkışla'da Türk Gençlik Şöleni

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Türk Gençlik Şöleni düzenlendi.

İlçedeki Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde Ülkü Ocakları İl ve İlçe Başkanlıkları tarafından düzenlenen şölende, Muhammet Ünal, Ozan Yafez ve Ali Kınık sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölende, sanatçılar söyledikleri türkülerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Şölene, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ile diğer ilçelerin kaymakamları, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.