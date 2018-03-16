Şarkışla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Şarkışla ilçesinde 6 araç bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı.
Şarkışla ilçesinde 6 araç bariyerlere çarptı, 1 kişi yaralandı.
Sivas- Kayseri karayolunun Elmalı köyü kavşağında dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 6 araç, yolun farklı noktalarında bariyerlere çarparak durabildi.
Talip Gül (27) yönetimindeki 58 FH 917 plakalı otomobilde bulunan 18 yaşındaki Kübra Gül yaralandı. Diğer araçlarda ise hasar oluştu.
Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.