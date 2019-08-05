Şarkılarını oturarak söyleyen Sıla, seyircinin tepkisini çekti
Bodrum'da konser veren Sıla Gençoğlu, konser boyunca oturarak şarkı söyleyince seyirci tepki gösterdi. Konserin ilerleyen saatlerinde seyircilerin bir kısmı konseri terk etti.
Son dönemde ünlü şef Hazer Amani ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Sıla, sahnede şarkılarını oturarak söyleyince, seyirciden büyük tepki gördü.
AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ
Ahmet Kural ile yaşadığı şiddet olaylarından sonra adı MasterChef Hazer Amani ile anılan Sıla geçtiğimiz günlerde bu iddiayı doğrulayarak ünlü şefle aşk yaşadığını itiraf etmişti.
OTURARAK ŞARKILARINI SÖYLEDİ
Sevilen şarkıcı yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Büyük bir heyecanla Sıla'yı dinlemeye gelen seyirci, bir süre sonra tuhaf bir durumla karşı karşılaştı. Şarkıcı, verdiği konserde şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı.
SEYİRCİ KONSER ALANINI TERK ETTİ
Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin bir kısmı konseri terk etti.
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İYİ OLMUŞ . BEDAVA BİLET VERSELER DE GİTMEM . ÇOK İTİCİ VE SOĞUK KADINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Neşet ertaşta oturuordu diyenlere sözüm ayakta bağlama çalmak zor oluyor ki adam izin isterdi her seferindeCevap Yaz Yayından Kaldır
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ahmet kurala haksızlık etttikCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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NERDE SALAKÇA ŞEYLER HEP TÜRKLEER UGRAŞIUOR ULAN GİDİN MEMLEKETE SAHİP CIKINCevap Yaz Yayından Kaldır
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SARHOŞ OLABİLİRCevap Yaz Yayından Kaldır
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yine söylüyorum ahmet kural sonuna kadar haklıdır, bu kadın ünü kaldıramamıştır. . pskolojisi bozuktur.Cevap Yaz 91 14 Yayından Kaldır
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bu müptezel içiyo22 5 Yayından Kaldır
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ahmet kural candır adamdır.Cevap Yaz 82 12 Yayından Kaldır
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ahmet kural a haksızlık ettik. .Cevap Yaz 69 11 Yayından Kaldır
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Bu haberi Ahmet Kural mı yaptırdı? Neşet Ertaş bile oturarak türkü söylüyordu. Tamamen karalama yapmışsınız!!!Cevap Yaz 10 65 Yayından Kaldır
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