Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri!
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. İşte, Sibel Can - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri!
Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.
SİBEL CAN - KONUŞSANA BİRTANEM ŞARKI SÖZLERİ!
Konuşsana bir tanem
Neden hep susuyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
Konuşsana bir tanem
Neden hep susuyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
Gizleme ne olursun saklama hislerini
Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi
Gizleme ne olursun saklama hislerini
Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi
Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
Sanki bir şey saklıyor
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sen de bana aşıksın
Hem de deliler gibi
Hem de deliler gibi