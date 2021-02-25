Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri!
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Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri!

25.02.2021 22:16 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:20
Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. İşte, Sibel Can - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Konuşsana Birtanem şarkı sözleri!

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

SİBEL CAN - KONUŞSANA BİRTANEM ŞARKI SÖZLERİ!

Konuşsana bir tanem

Neden hep susuyorsun

Susmak neyi halleder

Neden anlatmıyorsun

Konuşsana bir tanem

Neden hep susuyorsun

Susmak neyi halleder

Neden anlatmıyorsun

Susmak neyi halleder

Neden anlatmıyorsun

Gizleme ne olursun saklama hislerini

Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi

Gizleme ne olursun saklama hislerini

Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi

Sen de bana aşıksın hem de deliler gibi

Neden suskun gözlerin

Neden mahsun bakıyor

Gözlerin gözlerimden

Sanki bir şey saklıyor

Neden suskun gözlerin

Neden mahsun bakıyor

Gözlerin gözlerimden

Sanki bir şey saklıyor

Gözlerin gözlerimden

Sanki bir şey saklıyor

Gizleme ne olursun

Saklama hislerini

Sen de bana aşıksın

Hem de deliler gibi

Gizleme ne olursun

Saklama hislerini

Sen de bana aşıksın

Hem de deliler gibi

Sen de bana aşıksın

Hem de deliler gibi

Neden suskun gözlerin

Neden mahsun bakıyor

Gözlerin gözlerimden

Sanki bir şey saklıyor

Sanki bir şey saklıyor

Gizleme ne olursun

Saklama hislerini

Sen de bana aşıksın

Hem de deliler gibi

Hem de deliler gibi

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