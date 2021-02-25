Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Hakan Altun - Kaç Kadeh Kırıldı şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Unutamadım Şarkı Sözleri!
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. Müslüm Gürses şarkılarının seslendirildiği programa Unutamadım şarkısı damga vurdu! İşte, Sibel Can - Hakan Altun - Kaç Kadeh Kırıldı sözleri! Müslüm Gürses - Unutamadım!
Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.
MÜSLÜM GÜRSES - UNUTAMADIM ŞARKI SÖZLERİ!
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç gece ağladım böyle gizlice
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
Sen beni unuttun çoktan belki de
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Ben hala yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her yerde sen varsın unutamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benim ki bitmedi anlayamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benim ki bitmedi anlayamadım
Bu aşktan hayır yok unut dediler
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
Sen beni unuttun çoktan belki de
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Ben hala yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her yerde sen varsın unutamadım
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her yerde sen varsın unutamadım