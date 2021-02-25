Şarkılar Bizi Söyler | Sibel Can - Hakan Altun - Kaç Kadeh Kırıldı şarkı sözleri! Müslüm Gürses - Unutamadım Şarkı Sözleri!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı. Müslüm Gürses şarkılarının seslendirildiği programa Unutamadım şarkısı damga vurdu! İşte, Sibel Can - Hakan Altun - Kaç Kadeh Kırıldı sözleri! Müslüm Gürses - Unutamadım!

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

MÜSLÜM GÜRSES - UNUTAMADIM ŞARKI SÖZLERİ!

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Bir türlü kendimi avutamadım

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde

Bir türlü kendimi avutamadım

Kaç gece ağladım böyle gizlice

Ne yaptımsa seni unutamadım

Ne yaptımsa seni unutamadım

Sen beni unuttun çoktan belki de

Kim bilir kimler var şimdi kalbinde

Ben hala yaşarım eski günlerde

Her şeyde sen varsın unutamadım

Her yerde sen varsın unutamadım

Her sevgi zamanla bitermiş derler

Benim ki bitmedi anlayamadım

Her sevgi zamanla bitermiş derler

Benim ki bitmedi anlayamadım

Bu aşktan hayır yok unut dediler

Ne yaptımsa seni unutamadım

Ne yaptımsa seni unutamadım

Sen beni unuttun çoktan belki de

Kim bilir kimler var şimdi kalbinde

Ben hala yaşarım eski günlerde

Her şeyde sen varsın unutamadım

Her yerde sen varsın unutamadım

Her şeyde sen varsın unutamadım

Her yerde sen varsın unutamadım