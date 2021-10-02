Şarkılar Bizi Söyler konukları! Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! 2 Ekim Şarkılar Bizi Söyler kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi kanalda, saat kaçta?

Şarkılar Bizi Söyler konukları! 2 Ekim Şarkılar Bizi Söyler'de kim var? Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? soruları ve başlıkları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Müzik şöleni yaşatan programın 16. yeni bölüm konukları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta birbirinden başarılı konuklar ile ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'in 2 Ekim konukları kimler? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kanal D ekranlarının müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir sanatçının şarkılarını tema ediniyor. Konuklarla birlikte o sanatçının şarkıları seslendiriliyor ve keyifli sohbetler ediliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler ekranlara geliyor. Kanal D'ekrana geliyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI

18. bölümüyle yarın akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, İbrahim Tatlıses şarkıları söyleniyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu ise İmparator İbrahim Tatlıses.

Haberler.com - Gündem