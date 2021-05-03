Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Kanal D 3 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler 10. Bölüm fragmanı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir?

Ekranları sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Şarkılar Bizi Söyler programı izlemek isteyen izleyiciler Şarkılar Bizi Söyler'i araştırıyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Kanal D 3 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler 10. Bölüm fragmanı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler?

Ekranları sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Şarkılar Bizi Söyler programı izlemek isteyen izleyiciler Şarkılar Bizi Söyler'i araştırıyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Kanal D 3 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler 10. Bölüm fragmanı izle! Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLERDİR?

Şarkılar Bizi Söyler 10. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta usta ozan Neşet Ertaş'ın türküleri söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Haluk Levent, Ceylan Ertem, Ender Balkır ve İsmail Altun Saray oluyor. Sazların ve sözlerin keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!