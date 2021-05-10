Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ahmet Selçuk İlkan araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan nereli, mesleği nedir? Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ahmet Selçuk İlkan merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan nereli, mesleği nedir? Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ekim 1955

Kaç yaşında: 65 yaşında

Nereli: Adana

İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi'nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye'ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.